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العثور على نفق لتهريب المخدرات يعبر من المكسيك إلى كاليفورنيا

  • 28 مارس/ آذار 2016

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أربعة أشخاص بعد العثور على نفق طويل محفور تحت حدود المكسيك مع أمريكا ويستخدم لتهريب المخدرات.

والنفق العابر للحدود يمتد من مطعم في المكسيك وصولا إلى أحد البيوت في كاليفورنيا.