سباحة فيتنامية تتحدى إعاقة شلل الأطفال... في 15 ثانية

سباحة فيتامية اصيبت بمرض شلل الأطفال وهي في الثالثة من العمر.

وكانت "ترين ذي بيتشنو" تظن أن حياتها انتهت، حتى اكتشفت عالم رياضة السباحة.

والآن أصبحت ماهرة في السباحة وسافرت حول العالم للمشاركة في البطولات وأنشأت علاقات صداقة مع كثيرين، وهو شيء لم يظن الكثير أنها قادرة على فعله.

وبدأت بي بي سي سلسلة أسبوعية كل يوم إثنين، تطلق عليها "الفائزات"، تستعرض خلالها مسيرة 6 نساء في مجال الرياضة من حول العالم.

وتحكي السلسلة قصصهن وكيف نجحن في الرياضة وتجاوزن العقبات وواجهن التحديات واستمتعن بالفوز في النهاية.