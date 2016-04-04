بي بي سي ترصد أوضاع اللاجئين بجزيرة ليسبوس في اليونان

بدأت اليونان في إعادة مهاجرين إلى تركيا بمقتضى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، رغم مخاوف من ضعف الاستعدادات، وانتقادات من قبل نشطاء.

ويهدف الاتفاق إلى تخفيف الحركة الجماعية للبشر وغير الخاضعة للسيطرة إلى أوروبا الغربية، وأغلب هؤلاء اتخذ الطريق البحري الخطر عبر بحر إيجه.

وشوهد عدد من المهاجرين أثناء صعودهم إلى متن عبارات على سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية صباح الاثنين.

وسيتم نقل اللاجئين من جزيرة ليسبوس اليونانية التي تعد أحد المعابر الرئيسية لللاجئين القادمين من تركيا.

بي بي سي ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في معسكر مورينا في جزيرة ليسبوس .

تقرير نوال أسعد