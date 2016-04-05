الجيش العراقي "يسيطر على مدينة هيت غربي العراق"

أكد مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح الثلاثاء أن "قوات مكافحة الارهاب رفعت العلم العراقي في وسط مدينة هيت وبدأت بتطهير الأحياء السكنية فيها".

وتقع هيت على مسافة 45 كيلومترا الى الغرب من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار الغربية.

وأضاف المصدر أن "مقاومة مسلحي تنظيم مايعرف بالدولة الإسلامية آخذة بالانحسار بعد فرار الكثير منهم باتجاه المناطق الغربية لمحافظة الانبار".

وبين المصدر أن "عشرات العائلات خرجت من منازلها حاملة الرايات البيض وتوجهت إلى القوات الأمنية التي أعلنت عبر مكبرات الصوت أنها "حررت المدينة".

وكان التنظيم قد فرض سيطرته على هيت في الرابع من اكتوبر / تشرين الأول من عام 2014.