"زاري" دمية أفغانية تشجع الفتيات على التعليم في برنامج "شارع السمسم"

أدخلت النسخة الأفغانية من برنامج "شارع السمسم" الأمريكي للأطفال، دمية جديدة تحمل الملامح الأفغانية.

وأطلق منتجو البرنامج على الدمية اسم "زاري" ويعني "وميض" بلغة الداري والباشتو وهما اللغتان الرئيسيتان في أفغانستان.

و تظهر زاري البالغة من العمر 6 سنوات في البرنامج على أنها شخصية قوية، بهدف تسليط الضوء على اضطهاد النساء وتشجيع الفتيات الأفغانيات على الانخراط في التعليم.

وتشير التقارير إلى أن نسبة الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدارس في أفغانستان لا تتعدى 38%. وكانت حركة طالبان تمنع الفتيات نهائيا من التعليم.