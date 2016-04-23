كليك: قطار يسير بسرعة تصل إلى 1018 كيلومترا في ساعة

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف إنتاج جهاز (إكس بوكس 360) لألعاب الفيديو، بعد 10 أعوام من إطلاقه.

واتخذت الشركة قرارا العام الماضي بإتاحة تشغيل ألعاب إكس بوكس 360 على الجيل الجديد من الأجهزة (إكس بوكس 1).

وفي البرازيل صممت شركة تسويق، لوحة إعلانات تساهم في مكافحة انتشار فيروس زيكا.

تنطلق الغازات من مركب حامض الليبنك المتواجد في اللوحة، وتحاكي رائحة هذه الغازات رائحة التنفس والعرق عند البشر.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كسر الجيش الرقم القياسي العالمي في قيادة قطار يعتمد على قوة الطاقة المغناطيسية وقوة الدفع النفاث.

وبلغت سرعة القطار 1018 كيلومترا (ما يعادل 633 ميلا) في الساعة، وقطع 280 مترا في الثانية محلقا فوق وسادات مغناطيسية قوية.

ويمكنك القطار من بلوغ وجهتك بسرعة فائقة لكن الثمن قد يكون باهظا.