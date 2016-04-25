انفجار سيارة مفخخة عند مدخل منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

هز انفجار مدخل منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأدى الانفجار إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين، حسب عساف عبود، مراسل بي بي سي في دمشق.

وقالت تقارير إن سيارة مفخخة انفجرت قرب حاجز أمني للجيش السوري.

وقال مراسلنا إن الحاجز مشترك بين قوات الأمن السورية وحزب الله. وأضاف أن عناصر الأمن أطلقت الرصاص على السيارة قبل وصولها الى الحاجز، ما أدى الى انفجارها.

وقال سكان في المنطقة لبي بي سي إن ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في التفجير.

وكانت عدة تفجيرات تبناها تنظيم الدولة الاسلامية العام الماضي أوقعت عشرات القتلى في منطقة السيدة زينب، ذات الغالبية الشيعية. وآخر هذه التفجيرات وقع في الحادي والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي.