إضراب الأطباء غير المسبوق في انجلترا "يوم مشؤوم"

بدأ أول إضراب شامل للأطباء في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا، وهو ما وصفه وزراء بأنه "يوم مشؤوم" للخدمات الصحية.

لكن وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت أكد مرة أخرى على أن الحكومة لن تتراجع وتتخلى عن فرض العقود الجديدة.

وتوقف آلاف الأطباء المتدربين عن العمل عن تقديم الخدمات العادية والطارئة في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، احتجاجا على فرض عقود جديدة بداية من فصل الصيف.

وهذه أول مرة تتوقف فيها خدمات مثل رعاية المسنين والولادة والعناية المركزة خلال هذا النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

تقرير وفاء غالي.