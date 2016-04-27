وزير العدل الفرنسي: صلاح عبد السلام سيوضع في حبس انفرادي

قال وزير العدل الفرنسي جون جاك أورفوا إن المتهم في الضلوع بهجمات باريس صلاح عبد السلام سيوضع في سجن بضاحية باريس.

وقال جاك إن عبد السلام سيوضع في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة بعد عرضه أمام قاضي التحقيق.

وكان عبد السلام مطلوبا للعدالة في جميع أنحاء أوروبا حتى ألقي القبض عليه الشهر الماضي في بلجيكا.

وجاء اعتقاله بعد 4 أشهر كان فيه فارا من السلطات، التي تقول إن له دور في هجمات 13 نوفمبر/ تشرين ثاني في باريس التي راح ضحيتها 130 شخصا.

ويعتقد أن عبد السلام كان له دور في الترتيبات اللوجيستية للهجمات، والتي تبنى مسؤولية القيام بها تنظيم "الدولة الإسلامية".

ووجهت إلى عبد السلام تهمة محاولة القتل بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الـ15 من الشهر الماضي في بلجيكا، وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام.

واستجوبت السلطات البلجيكية عبد السلام حول صلاته المحتملة لثلاث هجمات انتحارية وقعت في مطار بروكسل ومحطة مترو الأنفاق هناك، في الـ22 من الشهر الماضي وقتل نتيجتها 32 شخصا، ووقعت بعد ثلاثة أيام من اعتقال عبد السلام.