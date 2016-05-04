تيد كروز ينسحب من السباق ودونالد ترامب يثني عليه... في 15 ثانية

انسحب تيد كروز من سباق الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب في ولاية إنديانا.

وعلى الرغم من كون ترامب مثيرا للجدل داخل حزبه الحمهوري، إلا أنه أصبح الآن المرشح المفترض للحزب في انتخابات الرئاسة.

وقال دونالد ترامب: لا أدري إن كنت أعجب تيد كروز أم لا، ولكنه منافس شرس.

لكن تيد كروز قال سابقا عن ترامب: هذا الرجل لديه مرض الكذب.

ومازال يتنافس مع تارمب، جون كاسيتش، ولكن ينقصه عدد كبير من المندوبين كي يكون ندا حقيقيا لترامب.

وفي سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي، فقد هزم بيرني ساندرز في ولاية إنديانا وأبقى على المنافسة بينهما مستمرة.