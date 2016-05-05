لندن تنتخب عمدة المدينة

يتوجه سكان لندن اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب عمدة المدينة، والمجلس المحلي الذي يراقب أداء العمدة.
ويمثل المرشحين الـ 12 أطيافا سياسية واجتماعية مختلفة، لكن لهذا المنصب أهمية سياسية تضاف على مهام عمدة المدينة.
تقرير مراد بطل الشيشاني.
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يتوجه سكان لندن اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب عمدة المدينة، والمجلس المحلي الذي يراقب أداء العمدة.
ويمثل المرشحين الـ 12 أطيافا سياسية واجتماعية مختلفة، لكن لهذا المنصب أهمية سياسية تضاف على مهام عمدة المدينة.
تقرير مراد بطل الشيشاني.