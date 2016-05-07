محكمة مصرية تحيل أوراق متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 6 متهمين من بينهم 4 صحفيين لمفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية تعرف إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وحددت المحكمة جلسة الثامن عشر من الشهر المقبل للنطق بالحكم على كافة المتهمين وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ"تسريب تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية - تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية.