الغارديان: القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" أمر بالغ الصعوبة

أشار تقرير، صادر عن صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" وحل الفصائل الشيعية المسلحة بات أمرا بالغ الصعوبة. وأضاف التقرير ذاته أن تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي كان لهما الأثر البالغ في إعاقة تحقيق استعادة الاستقرار.

ويرى التقرير أنه على الرغم من فقدان التنظيم نصف الأراضي التي سيطر عليها في العراق وعشرين في المائة في سوريا إلا أنه لايزال قادرا على ارتكاب الفظائع ولعل آخرها تفجيرات بغداد الاخيرة.

واعتبرت الغارديان أن التنظيم ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأمن في العراق، وأن الفصائل الشيعية المسلحة هي الأخرى تمثل تهديدا على الدولة لما تمتلك من قوة على الأرض.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عملية إعادة تأهيل العراقيين ومدنهم ستكون أكثر كلفة من هزيمة التنظيم.