كم تدفع لشراء جواز سفر بيليه القديم؟

يعرض أسطورة كرة القدم بيليه مجموعة من مقتنياته التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية في مزاد بلندن.

وستعرض في المزاد ميداليات حصل عليها بعد الفوز بكأس العالم 3 مرات وكأس صنعت له خصيصا وجواز سفر منتهي الصلاحية.

ويقدر عدد المعروضات بألفين وتغطي فترة ستة عقود تبدأ منذ أن بدأ بيليه مسيرته كمحترف وهو في سن الخامسة عشرة في عام 1956.

وسيقام المزاد على مدار 3 أيام في العاصمة البريطانية ويتوقع أن يجذب مزايدين من كل أنحاء العالم.

وقال بيليه البالغ من العمر 75 عاما، إنه بعدما تبرع بجزء كبير من مقتنياته إلى مدينة سانتوس، يرى أنها الآن فرصة لمحبيه أن يحصلوا على بعض مقتنياته ويحافظوا عليها ويخبروا الأجيال القادمة عنه.