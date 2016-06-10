محمد علي...الوداع الأخير

يودع مئات الآلاف من المشيعين أسطورة الملاكمة، محمد علي، في مسقط رأسه بمدينة لويس فيل، في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وتوفي الملاكم بطل الوزن الثقيل يوم الجمعة عن 74 عاما.

وسيُحمل جثمان محمد علي في موكب يطوف بالأماكن الأهم في حياته، يتبعه جنازة متعددة الأديان. والنقاط التي يمر بها موكب الجثمان هي منزل طفولة محمد علي، ومركز علي الإسلامي، ومركز التراث الأفريقي الأمريكي، ثم ساحة محمد علي.

ويُتوقع أن يستغرق سير الموكب حوالي 90 دقيقة، ليصل في النهاية إلى مقابر "كييف هيل"، حيث يوارى جثمان علي الثرى في شعائر خاصة.