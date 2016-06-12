دراسة: سكان الكويت وقطر الأكثر تعرضا للتلوث الضوئي

كشفت دراسة علمية حديثة، أن 83% من سكان العالم يعيشون تحت سماء ملوثة ضوئيا.
ويحذر الباحثون من أن الليالي، التي لا تكون أكثر قتامة من الشفق، تتسبب في اضطرابات في النوم والمرض لدى البشر، كما تؤثر على الحيوانات الليلية.
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كشفت دراسة علمية حديثة، أن 83% من سكان العالم يعيشون تحت سماء ملوثة ضوئيا.
ويحذر الباحثون من أن الليالي، التي لا تكون أكثر قتامة من الشفق، تتسبب في اضطرابات في النوم والمرض لدى البشر، كما تؤثر على الحيوانات الليلية.