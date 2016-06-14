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حصري لبي بي سي من الموصل: #م... مساعدة

  • 14 يونيو/ حزيران 2016

فيديو حصري لبي بي سي من داخل الموصل صوره أفراد من حملة مقاومة تتصدى لحكم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وتوصل مساعدات غذائية لبعض مواطني الموصل خلال شهر رمضان.

نتناول الموضوع بعمق أكثر في مقال هنا.