حصري لبي بي سي من الموصل: #م... مساعدة

فيديو حصري لبي بي سي من داخل الموصل صوره أفراد من حملة مقاومة تتصدى لحكم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وتوصل مساعدات غذائية لبعض مواطني الموصل خلال شهر رمضان.
نتناول الموضوع بعمق أكثر في مقال هنا.
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فيديو حصري لبي بي سي من داخل الموصل صوره أفراد من حملة مقاومة تتصدى لحكم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وتوصل مساعدات غذائية لبعض مواطني الموصل خلال شهر رمضان.
نتناول الموضوع بعمق أكثر في مقال هنا.