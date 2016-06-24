رئيس الوزراء البريطاني يستقيل بسبب نتائج الاستفتاء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيترك منصبه بحلول أكتوبر/ تشرين أول المقبل وذلك بعدما صوت أغلب الناخبين البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

وقال كاميرون في بيان تلاه امام مقر الحكومة في لندن بعد ظهور النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري الخميس إنه قد اتخذ القرار.

غير أنه قال إنه يعتزم الاستمرار في رئاسة الوزارة لنحو ثلاثة أشهر وإنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار في الأسابيع والأشهر المقبلة، على حد قوله.

وصوت نحو 52 في المائة من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري الخميس.

وشارك في الاستفتاء نحو 72 في المائة من الناخبين وهو أعلى معدل مشاركة في بريطانيا منذ عام 1992.