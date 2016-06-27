رئيس بلدية القاع: منفذو الهجوم قد يكونوا تسللوا عبر الحدود مع سورية

قالت مصادر أمنية لبنانية إن أربعة انتحاريين قتلوا خمسة أشخاص وأصابوا 13 آخرين في هجوم في قرية القاع، التي تقطنها أغلبية مسيحية، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن " الهجوم وقع في الساعة الرابعة صباحا مستهدفاً قرية القاع التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من الحدود"، مضيفة أن "10 دقائق فصلت بين انفجار وآخر".

وقال رئيس بلدية القاع بشير مطر لبي بي سي إنه من المرجح أن يكون المنفذين تسللوا عبر الحدود مع سورية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية مستنفرة لتمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أي تهديدات أخرى.