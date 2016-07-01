كيف سيؤثر استفتاء بريطانيا على وحدة المملكة المتحدة؟

صوت البريطانيون يوم 24 يونيو/حزيران في استفتاء شعبي بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة لصالح حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما اضطر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إعلان استقالته من منصبه، اعتبارا من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ولا تزال ردود الفعل تتوالى حول التصويت إلى جانب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ومصيرها بعد الاستفتاء.

ما هي المملكة المتحدة ومتى تكونت؟ ما هو موقف اسكتلندا وإيرلندا الشمالية بعد الاستفتاء؟ وكيف سيؤثر هذا على وحدة المملكة؟ أسئلة يجيب عليها فراس خطيب في هذا التقرير.