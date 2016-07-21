كيف تخفف من وطأة حرارة الصيف؟

قال علماء إن شهر يونيو / حزيران الماضي سجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق مقارنة بدرجات حرارة الشهر ذاته منذ 136 عاما.

ويعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي الذي تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي إن درجات حرارة مياه البحار على مستوى العالم كانت أعلى بشكل ضئيل مقارنة بيونيو / حزيران من العام الماضي، بينما تساوت درجات الحرارة على الأرض مع تلك المسجلة العام الماضي.

وأوضحت الإدارة أن تاريخ تسجيل درجات الحرارة يعود إلى عام 1880، أي قبل 136 عاما.

فكيف يمكن أن نخفف من وطأة درجات الحرارة شديدة الارتفاع؟