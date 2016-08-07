منع الفريق الروسي من المشاركة في الألعاب البارالمبية

قررت اللجنة البارالمبية الدولية وقف الفريق الروسي على خلفية مزاعم حول تعاطي منشطات برعاية الدولة.

ويعني القرار أن الفريق الروسي لن يستطيع المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) المقرر أن تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الشهر المقبل.

وأعلن القرار رئيس اللجنة السير فيليب كرافن، الذي أعرب عن أسفه لأن الرياضيين لن يستطيعوا المشاركة في الدورة البارالمبية.

وقال كرافن: "نظام مكافحة المنشطات في روسيا معيب وفاسد".

ومن المرجح أن تتقدم اللجنة الروسية البارالمبية بطعن في هذا القرار إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وخلافا لقرار اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية، فإن اللجنة الأولمبية الدولية لم تقرر فرض حظر شامل من جهتها على الفريق الروسي.