بالفيديو: "درع الفرات" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا

بدأت القوات التركية البرية عملية توغل في الأراضي السورية الأربعاء في إطار حملة عسكرية بدأتها فجرا بدعم جوي من التحالف الدولي لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة جرابلس. وأطلقت أنقرة على العملية اسم "درع الفرات".

وتدعم طائرات من التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا والعراق، القوات التركية.

وكانت السلطات التركية قد أجلت سكان البلدات الحدودية على وقع بدء العملية الهادفة إلى تطهير الحدود من مقاتلي التنظيم، والحفاظ على "سيادة الأراضي السورية" بدعم من "المعارضة المعتدلة"، حسب ما أعلنه وزير الداخلية.