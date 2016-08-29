هوايات غريبة: كسر البطيخ بالرأس

يرتبط أميد من مدينة سابيرة باد إحدى مدن أذربيجان بعلاقة غريبة بهذه الفاكهة حيث يهوى كسر عدد كبير منها برأسه.

ويحرص سكان المدينة على متابعة هواية أميد كما يستمتعون بأكل البطيخ التي تستهر به المدينة.