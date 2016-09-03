كليك: كيف تطلب أغراض بيتك بكبسة زر واحدة؟

قالت شركة أمازون التجارية إنها طورت جهازا صغيرا يمكن للمستخدمين إلصاقه في جدار بالمنزل، ويمكنهم من خلاله طلب المنتجات التي تنفد من البيت بشكل سريع، وبمجرد كبسة واحدة على الجهاز.

الجهاز يحمل بيانات المستخدمين، وأنواع المواد التي يحتاجونها بشكل يومي في البيت، وكذا بيانات تتعلق بالحساب الإلكتروني لكل مستخدم على موقع أمازون للتجارة الإلكترونية.

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