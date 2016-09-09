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التجربة النووية "الأكبر لكوريا الشمالية..في 30 ثانية

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2016

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت "بنجاح" خامس تجاربها النووية، وذلك في تفجير وصفته كوريا الجنوبية بأنه الأكبر من نوعه.

أثارت التجرية التي وصفت بأنها الأكبر لكوريا الشمالية ردود فعل دولية واسعة.