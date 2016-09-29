تراجع أسعار النفط عالميا عقب ارتفاعها بعد اتفاق أوبك

تراجعت أسعار النفط مع تزايد شكوك السوق في طريقة تطبيق أوبك خطة تقليص إنتاج النفط الخام بعد يوم من اتفاق المنظمة على ذلك.

وكانت الأسعار القياسية قد واصلت بادئ الأمر مكاسبها التي بدأتها في الجلسة السابقة بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول خفض الإنتاج بين 700 و800 ألف برميل يوميا إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت 17 سنتا إلى 48.52 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى 49.09 دولار عند فتح السوق وهو أقوى سعر له منذ التاسع من سبتمبر/أيلول. كان سعر التسوية لبرنت تحدد على ارتفاع 2.72 دولار بما يعادل 5.9 بالمئة في الجلسة السابقة.