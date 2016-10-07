الرئيس الكولومبي يفوز بجائزة نوبل للسلام 2016

فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام، التي أعلن عنها في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأثنت اللجنة المانحة للجائزة على سانتوس لاتفاق السلام مع متمردي "فارك"، الذي وقع العام الماضي بعد أربعة أعوام من التفاوض.

ولكن الكولومبيين رفضوا الاتفاق بهامش ضئيل في استفتاء أجري الأسبوع الماضي.

وأدى الصراع في كولومبيا إلى مقتل 260 ألف شخص وإلى تشريد أكثر من ستة ملايين آخرين.

وقالت كاسي كولمان فايف رئيسة اللجنة المانحة للجائزة "اللجنة النرويجية للجائزة قررت منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لجهوده الحثيثة لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده منذ أكثر من 50 عاما".