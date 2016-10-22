تركيا تنتقد رفض العراق عرضها للمساعدة في معركة الموصل

انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم القيادة العراقية قائلا إن تصريحاتها الأخيرة "استفزازية" مضيفا أن أنقرة ستستمر في تواجدها في العراق.

ورفضت الحكومة العراقية عرضا تركيا بتقديم الدعم في معركة الموصل وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن هذا أمر سيتعامل معه العراقيون وإذا كانت هناك حاجة للمساعدة فإن العراق سيطلبها من تركيا أو دول أخرى في المنطقة.

وقال يلدريم في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أفيون الغربي إنه في الأيام الأخيرة كانت هناك تحذيرات من العراق وإن أنقرة لن تستمع لذلك لأنه لا يمكن لأحد أن يقول لها ألا تقلق بشأن المنطقة.

تركيا على خلاف مع الحكومة المركزية العراقية بشأن تواجد قوات تركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل حيث تدرب آلاف القوات.

ورفضت الحكومة العراقية عرضا تركيا للمساعدة في معركة الموصل بعد اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في بغداد إذ ينظر العراق للخطوات العسكرية التركية في أراضيه بقلق.