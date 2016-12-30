أمازون تقدم تصورا لمشروع تخزين البضائع في السماء

مصدر الصورة USPTO Image caption يشمل التصور الذي تقدمت به الشركة مشروعا مفصلا يضم المخازن الطائرة والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى بالونات جوية صغيرة مخصصة لنقل الطائرات والعمال والبضائع إلى المخازن الجوية

قدمت شركة أمازون تصورا لمشروع إنشاء مخازن ضخمة في السماء مجهزة بأسطول طائرات بدون طيار لتوصيل البضائع إلى عدة مواقع مختارة.

وستحمل بالونات ضخمة المخازن التي ستحلق فوق أماكن تعتقد الشركة أنها ستشهد اقبالا كبيرا على شراء منتجات بعينها.

وتقول أمازون إن المخازن يمكن أن تحلق بالقرب من موقع أحداث رياضية أو مهرجانات يُعتقد أنها ستشهد بيع منتجات غذائية أو هدايا تذكارية.

كما يشمل المشروع أيضا سلسلة من عربات الدعم التي ستستخدم لإعادة تخزين البضائع الطائرة.

السلاح الجوي لأمازون

ويأتي التصور الخاص بالمخازن الطائرة امتدادا لخطط الشركة الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار لإيصال البضائع.

وكانت أمازون قد قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بأول عملية توصيل بضائع عن طريق طائرة بدون طيار وذلك في إطار تجربة قامت بها في كامبريدج.

وجاء في الوثائق الخاصة بمشروع تخزين البضائع في السماء إن أمازون ترى أن الدمج بين خدمة توصيل البضائع عبر الطائرات بدون طيار والمخازن الطائرة سيؤدي إلى تسريع وتيرة توصيل البضائع بصورة كبيرة مقارنة بالعمليات التي تتم عن طريق المخازن الأرضية.

وأشارت الشركة إلى أن المخازن ستكون على ارتفاع 14 ألف كيلومتر وأن الطائرات لن تستهلك أي طاقة تذكر عند هبوطها لتوصيل البضائع.

ويعمل العديد من الشركات على زيادة مدى الطائرات بدون طيار وهو الأمر المرتبط بحجم بطاريات الطاقة.

ويشمل التصور الذي تقدمت به الشركة مشروعا مفصلا يضم المخازن الطائرة والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى بالونات جوية صغيرة مخصصة لنقل الطائرات والعمال والبضائع إلى المخازن الجوية.

ولم يعرف بعدا ما إذا كان هذا التصور هو لمخطط تسعى الشركة لتنفيذه أم مجرد تخيل لفكرة دون أن يتم تطبيقها مثلما يفعل العديد من الشركات.

وكانت الشركة قد قدمت التصور في أواخر عام 2014 لكن الأمر لم يتم الكشف عنه إلا الآن بفضل محلل في شركة مراجعة بيانات كشف النقاب عن الوثائق الخاصة بالمشروع.