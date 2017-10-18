الرجال أيضا يصابون بسرطان الثدي

Image caption إيان كرانستون إلى جانب آني ترينور، ممرضة متخصصة في رعاية مرضى سرطان الثدي

يعتقد كثيرون أن سرطان الثدي يصيب النساء فقط، لكن الأمر ليس كذلك.

ورغم أن إصابة الرجال بسرطان الثدي يعد أمرا نادرا، إلا أنه لا يزال يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لـ 10 رجال في المتوسط يصابون بهذا المرض في أيرلندا الشمالية كل عام.

اكتشف ايان كرانستون، 70 عاما، إصابته بسرطان الثدي فى مايو/آيار، وخضع لعملية جراحية لاستئصال الثدي بعد ذلك بأسبوعين.

وقد شُفى كرانستون، وهو من مدينة بورتادون الأيرلندية وأب لطفلين، من المرض تماما في يونيو/حزيران وقرر أن يتحدث علنا لكي يجعل الرجال يدركون أن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط.

وقال: "يتعين على الرجال أيضا أن يفحصوا أثداءهم في حال حدوث تغييرات".

الحلمة المقلوبة

في مايو/آيار، لاحظت زوجة كرنستون، إليزابيث، شيئا غريبا على جسد زوجها عندما خرج من الحمام، وقالت له إن لديه حلمة مقلوبة ويتعين عليه الذهاب إلى الطبيب.

وقال إيان: "لم أكن أعرف ماذا الذي يعنيه ذلك".

وأضاف: "أخبرتها بأنه لا يمكن للرجال أن يصابوا بسرطان الثدي، ولذا لا يجب أن أذهب إلى الطبيب."

وتابع: "لم أكن أعرف أن لدي ثديين. هذا صدري، والرجال ليست لديهم أثداء. إنه شيء مستحيل".

وفي نهاية المطاف أقنعته بأن يذهب إلى الطبيب، الذي أحاله إلى المستشفى بمنطقة كريغافون.

مصدر الصورة SPL Image caption يصاب حوالي 10 رجال بسرطان الثدي في أيرلندا الشمالية كل عام

وشعر كرنستون بالدهشة من نتيجة الفحص.

وقل: "الرجال يصابون أيضا بسرطان الثدي، لم أستطع أن أصدق ذلك".

وأضاف: "لم أستطع أن أفعل أو أقول أي شيء، أما زوجتي اليزابيث فبكت".

قرر كرنستون أن يعمل على رفع مستوى الوعي بالمرض، قائلا إنه لو ساعدت كلماته رجلا واحدا فقط، فهذا يكفي.

علامات وأعراض

في السنوات الـ 23 الماضية، أصيب 166 رجلا بسرطان الثدي، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة كوينز بشأن مرض السرطان في أيرلندا الشمالية.

ورغم أن غالبية الرجال الذين جرى تشخيص إصابتهم بالمرض (99 رجلا) تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 عاما، إلا أنه كان هناك 26 رجلا تحت سن 40 عاما. كما أصيب بالمرض 40 رجلا تتجاوز أعمارهم 80 عاما.

تقول آني تريانور، ممرضة متخصصة في رعاية مرضى سرطان الثدي: "كثير من الناس لا يعرفون أن الرجال يصابون بسرطان الثدي لأنهم ليسوا على علم بأن الرجال لديهم ثدي من الأساس."

وتضيف: "لكن الرجال لديهم مجموعة صغيرة من أنسجة الثدي وراء حلماتهم وهذا هو المكان الذي يمكن أن يصاب بسرطان الثدي".

وقالت تريانور إن علامات وأعراض المرض تشبه الأعراض التي تظهر على النساء وتشمل:

-حلمة مقلوبة

-ورم في أي مكان داخل أنسجة الثدي

-إفرازات الحلمة

-قرحة أو ورم