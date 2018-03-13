بريطانيا تؤجل برنامج التحقق من سن مستخدمي المواقع الإباحية

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أكدت الحكومة البريطانية أن التحقق الإجباري من السن قبل مشاهدة الأفلام الإباحية عبر الإنترنت لن يتم تطبيقه كما كان مقررا في أبريل/ نيسان المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية إن القرار المثير للجدل سوف يبدأ العمل به في "وقت لاحق من العام الجاري".

وأضاف "لا نزال نحتاج إلى المزيد من الوقت لنضمن أن القرار سوف يطبق بالطريقة الصحيحة".

ولا تزال الهيئة البريطانية لتصنيف الأفلام مطالبة بشرح الطريقة التي سيتم بها تنفيذ عملية التحقق من السن قبل عرض مقاطع الفيديو الإباحية عبر الإنترنت.

وقال مايلز جاكمان، المسؤول القانوني لجماعة "أوبن رايتس" الحقوقية، إنها "فرصة للحكومة لتعيد النظر في غياب ضمانات حماية الخصوصية والأمن، لكن من المخيف أن هذه السياسة كانت على بعد أسبوعين من التفعيل".

ودعا الحكومة إلى توفير صلاحيات لضمان حماية الخصوصية والأمن "قبل أن يسبب هذا البرنامج أضرارا حقيقية".

حماية الأطفال

وفي وقت سابق، قال عدد من الشركات التي تعكف على تطوير وسائل التحقق من السن استعدادا للقواعد الجديدة لبي بي سي إن من الصعب الانتهاء من عملية التطوير في الموعد المحدد.

وتعني القواعد الجديدة أن مشاهدي الأفلام الإباحية سيكون عليهم إثبات أن سنهم يتجاوز 18 عاما قبل مشاهدة هذه المواد عبر الإنترنت. ومن المقرر أن تكون القواعد المنتظرة ضمن قانون الاقتصاد الرقمي، وهي موضوعة بالأساس للحيلولة دون مطالعة الأطفال على نحو "غير مقصود" للمحتوى الإباحي.

وقد تتضمن إجراءات إثبات السن التحقق من البطاقات الائتمانية وجوازات السفر.

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وقال جيمس كلارك، المسؤول في منصة أيج آي دي للتحقق من الهوية التي طورتها شركة مايندجيك المالكة لعدد من أكبر المواقع الإباحية في العالم، إن "القواعد الجديدة لابد أن تُطرح للحوار، والمناقشة، والتصديق عليها من البرلمان".

وأضاف "هناك توقيت محدد لهذه العملية، بالتالي فإن الحسابات (في هذا الشأن) لا ترجح إمكانية أن تكون (العملية) جاهزة في أبريل".

ورجحت شركة أخرى، اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها، أنها لن تكون مستعدة قبل بداية العطلة الصيفية للبرلمان التي تبدأ في 20 يوليو/ تموز المقبل.

وقالت الهيئة البريطانية لتصنيف الأفلام لبي بي سي إنها ستحصل على تفاصيل أكثر عن عملية التحقق من السن في غضون شهر تقريبا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد مات هانكوك، وزير الشؤون الرقمية، شهر أبريل/ نيسان المقبل كموعد نهائي للبدء في تفعيل المخطط المنتظر للتحقق من السن.

ويعمل الكثير من مطوري الإنترنت على وسائل تساعد صناعة المحتوى الإباحي على تلبية متطلبات القواعد الجديدة.

وقال وارنر راسل من شركة دبليو 2 غلوبال "نعمل جميعا في الخفاء تقريبا ونبذل قصارى جهدنا لتخمين ما قد يكون مقبولا وما قد لا يكون كذلك".

وتطور دبليو 2 غلوبال أداة للتحقق، وتقدم بالفعل خدمات لقطاع الخدمات المالية وقطاع القمار.

وقال راسل "الصعوبة الحقيقة التي تواجه مقدمي الخدمات هي أن المنظمين لم يعلنوا أية قواعد حتى الآن".

وأبدى أليستر غراهام، من شركة "أيدج تشيكد" للتحقق من السن، دهشته من عدم طرح القواعد الجديدة للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة "سوف يتأثر بها ما يتراوح بين 20 و34 مليون شخص في بريطانيا".

وأضاف أنه "حتى وقت قريب كان من المفترض أن تفعل هذه القواعد في نهاية أبريل.

وقال إنه رغم معارضة البعض لتلك القواعد، فإنها سوف تكون مفيدة في حماية الأطفال، مؤكدا أنها "إجراءات تريح الآباء والأمهات من الرقابة المستمرة للأطفال أثناء الدخول على مواقع الإنترنت".