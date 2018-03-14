الكشف عن "تاكسي طائر" ذاتي القيادة في نيوزيلندا

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كشفت شركة ممولة من قبل مؤسس شركة "غوغل" لاري بيج عن طائرة أجرة (تاكسي) كهربائية ذاتية القيادة تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وتقلع الطائرة، التي أُطلق عليها اسم "كورا"، وتهبط بشكل عمودي، ويمكنها قطع مسافة 100 كلم باستخدام شحنة واحدة لبطاريتها.

ومن المخطط أن تصبح الطائرة الأجرة متاحة للعملاء "على نحو مماثل لشركات الطيران أو (خدمة) مشاركة الرحلة (مع ركاب آخرين غرباء)"، بحسب ما أعلنته الشركة الأم "كيتي هوك" على موقع "كورا" الإلكتروني.

وأضافت الشركة أن الطائرة تستخدم "برنامجا للطيران الذاتي مصحوبا برقابة بشرية".

وجرى تطوير الطائرة في نيوزيلندا، حيث رحبت حكومة البلد بالمشروع لأنه غير مضر بالبيئة.

وقالت ميغان وودز، وزيرة الأبحاث والعلوم والابتكار في فيديو ترويجي للطائرة "لدينا أهداف طموحة في نيوزيلندا، نريد أن نحد نهائياً من انبعاثات الغازات بحلول عام 2050، وهو ما يشمل النقل".

وأوضحت الشركة أنها تعمل على نحو "بنّاء" مع سلطات تنظيم الطيران، إلا أنها رفضت تحديد موعد بدء تشغيل الطائرة "كورا".

"إنجاز هندسي"

يُعرف هذا النوع من الطائرات باسم eVTOL - والذي يعني الطائرات الكهربائية التي تقلع وتهبط بشكل عمودي.

وقال خبير لبي بي سي إنه بالرغم من وجود العديد من أنواع طائرات eVTOL قيد التطوير، إلا أن نموذج طائرة "كورا" يعد مثيراً للاهتمام.

وأوضح ستيف رايت، الأستاذ المساعد المتخصص في هندسة الطيران بجامعة غرب إنجلترا، أن "الإقلاع العمودي ثم استخدام تقنية الطيران المجنح يعد إنجازاً هندسياً".

وأضاف "نفعل هذا منذ فترة طويلة، لكن هذا لا ينفي صعوبة الأمر. القيام بهذا باستخدام بطاريات أمر مثير للإعجاب بدرجة أكبر".

وبالرغم من هذا، أشار الخبير إلى أن تكنولوجيا البطاريات تعوق الإبداع في هذا المجال، موضحا أن الطاقة التي تنتجها أقل بكثير من مُركّبات الهيدروكربونات - الوقود والزيت.

وأردف قائلا "لهذا السبب فإن مدى كورا محدود نسبيا. لكن لا بأس بهذا، إذ سيكون لها سوق جيد في مدن المستقبل الضخمة المزدحمة".

بالرغم من هذا، مازال مفهوم طائرات الركاب ذاتية القيادة يواجه صعوبة في تحقيقه على أرض الواقع.

وألغيت رحلة تجريبية في مهرجان التكنولوجيا CES لطائرة من دون طيار من قبل شركة "شور فلاي" بسبب أمطار خفيفة في شهر يناير/ كانون الثاني.

وقد أعلنت دبي أنها ستدشن خدمة التاكسي الطائر بطائرات بدون طيار بصورة مبدئية في يوليو/ تموز 2017. وفي سبتمبر/أيلول، صرحت شركة "فولوكوبتر" المسرولة عن المشروع أنها تأمل أن يبدأ التاكسي الطائر بالتحليق خلال السنوات الخمس المقبلة.