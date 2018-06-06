مصدر الصورة EPA Image caption تربط السلطات الأسترالية بين الرمان المجمد وظهور 24 حالة التهاب كبد فيروسي

توفيت امرأة أسترالية جراء إصابتها بمرض إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع (أيه) بسبب عبوة رمان مجمد ملوثة.

وتوفيت المرأة البالغة من العمر 64 عاما في ولاية جنوب أستراليا الأسبوع الماضي في حالة "مأساوية نادرة"، بحسب السلطات الصحية في الولاية.

وأصدر مسؤولون محليون تحذيرا من منتجات شركة "كريتف غورميت برودكت" في أبريل/نيسان، لارتباطها بظهور 24 حالة إلتهاب كبد فيروسي في البلاد.

وحُض الاستراليون على التفتيش في مجمداتهم عن عبوات الفواكه المجمدة والتخلص منها.

وقد بيع نحو 2000 عبوة من قشور الرمان، ومصدر انتاجه رمان مزروع في مصر، ولم يتأثر الرمان الطازج أو المنتجات الزراعية المحلية، بهذا التفشي للفيروس، بحسب السلطات الاسترالية.

وقال المسؤول الطبي في ولاية جنوب أستراليا البروفسور، بادي فيليبس، إن "وفاة المرأة هي الحادثة الوحيدة المرتبطة بهذه المنتجات في عموم البلاد حتى الان".

وأضاف: "لقد تعافى معظم المصابين الأخرين تماما ولا نتوقع المزيد من الحالات".

وإلتهاب الكبد الفيروسي نوع (أيه)، هو مرض يصيب الكبد وينتقل عبر البراز أو عبر الجنس أو ملامسة طعام أو أشياء ملوثة بالفيروس.

ويستغرق عادة تطور وظهور أعراض المرض 15 إلى 50 يوما، وتشمل الغثيان والحمى واصفرار الجلد ، بحسب السلطات الصحية المحلية.

وقلت شركة "أنتيس فود انغريدينتس" إن التلوث يرتبط "بدفعة صغيرة نسبيا" من منتجاتها.

و في العام الماضي، أجبرت الشركة نفسها على سحب مجموعة من منتجاتها لمزيج من أنواع التوت المجمد من الأسواق بعد تفشي آخر لمرض إلتهاب الكبد الفيروسي.

وفي وقت سابق هذا العام، توفي سبعة استراليين بعد تناولهم بطيخا ملوثا ببكتريا الليستريا.

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