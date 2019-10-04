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رفع مواطن روسي دعوى قضائية ضد شركة آبل الأمريكية زاعما أن أحد تطبيقات آيفون دفعته لأن يصبح مثلي الجنس.

وقال إن ذلك حدث بالصدفة عندما استخدم تطبيق GayCoin crypto-currency.

وطالب الرجل الروسي بتعويض قدره مليون روبل (12 ألف جنيه استرليني) بحسب الدعوى التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يعد يتم تجريم المثلية الجنسية في روسيا منذ عام 1993، ولكن تنتشر هناك الأحكام المسبقة ضد المثليين إلى حد كبير.

وفي عام 2013 مررت روسيا تشريعا يحظر نشر ما وصفته بالدعاية المثلية.

ويشمل ذلك منع الترويج لأساليب الحياة غير التقليدية بين صغار السن، ولكن في الواقع يحظر هذا التشريع أنشطة المجتمع المثلي كما تعرض عدد من النشطاء لاعتداءات بل وصل الأمر إلى جرائم القتل.

إذن ما الذي يحدث؟

يعود تاريخ الدعوى إلى 20 سبتمبر/ أيلول الماضي ويزعم فيها الرجل أن متجر آيفون أرسل له تطبيق GayCoin بدلا من بيتكوين الذي طلبه.

وعملة كريبتوكوين عملة افتراضية وكل من بيتكوين وجايكوين جزء منها.

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وقد وصله تطبيق جايكوين كريبتوكارنسي مع مذكرة تقول: "لا تحكم قبل أن تجرب".

وتقول الشكوى إن المذكرة دفعته للتفكير "كيف أحكم على شيء دون تجربته؟ فقررت تجربة العلاقة المثلية، ولدي الآن صديق حميم ولا أعرف كيف أشرح ذلك لوالدي".

وأضاف قائلا: "إن الحياة تغيرت للأسوأ، ولن تعود طبيعية ثانية".

وزعم الرجل أن "آبل دفعته للمثلية من خلال الخداع".

وأضاف قائلا: "إن التغيير سبب لي ضررا أخلاقيا وعقليا".

ويقول محاميه سابيجات غوسنيفا إن الشركة "تتحمل المسؤولية عن برامجها"، رغم مزاعم التبديل المتعلقة بتطبيق طرف ثالث.

وستنظر المحكمة القضية في 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بحسب المعلومات الواردة على موقعها.

ولم ترد آبل على طلب التعليق من قبل برنامج نيوزبيت في بي بي سي.