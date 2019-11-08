بالصور: الآلاف من "بيض الثلج" على شاطئ فنلندي

مصدر الصورة Risto Mattila Image caption إحدى الصور التي التقطها ريستو ماتيلا لـ"بيض الجليد" في جزيرة هايلوتو

غطت الآلاف من كرات الجليد بيضاوية الشكل أحد الشواطئ في فنلندا، وذلك نتيجة لظاهرة جوية نادرة.

وكان المصور ريستو ماتيلا من بين أولئك الذين صادفوا "بيض الثلج" في جزيرة هايلوتو في خليج بين فنلندا والسويد.

ويقول الخبراء إن قطعا صغيرة من الثلج دفعتها الرياح وأصبحت بيضاوية الشكل.

وقال المصور ماتيلا، الذي يسكن في مدينة أولو القريبة من الشاطئ، لبي بي سي إنه لم ير شيئا مثل هذا من قبل.

وأضاف: "كنت مع زوجتي على شاطئ مارجانيمي وكان الطقس مشمسًا وعاصفا، وكانت درجة الحرارة حوالي 1 درجة مئوية"، وفجأة "وجدنا هذا المنظر المذهل، ثلوج وبيض جليدي يمتد على طول الشاطئ".

وقال ماتيلا إن كرات الجليد غطت مساحة حوالي 30 مترا، وكانت أصغر الكرات بحجم البيض بينما كانت أكبرها بحجم كرات القدم.

وأضاف: "كانت ذلك منظرا مذهلا. لم أر شيئًا كهذا على الإطلاق خلال 25 عاما عشتها في المنطقة المجاورة".

وأردف: "بما أنى كنت أحمل كاميرتي معي، فقد قررت توثيق هذا المنظر الفريد للأجيال القادمة".

ويقول خبير الطقس في بي بي سي، جورج غودفيلو، يجب أن تكون الظروف باردة وعاصفة بعض الشيء حتى تتشكل كرات الثلج.

ويضيف: "الصورة العامة تشير إلى أنها تتشكل من قطع جليدية أكبر تصطدم بها الأمواج فتنحتها بشكل كروي".

مصدر الصورة Ekaterina Chernykh Image caption صورة لكرات الجليد والثلج العملاقة في منطقة نيدا، في شبه جزيرة يامال في سيبيريا

وقد شوهدت مناظر مماثلة لهذه الظاهرة من قبل، في أماكن أخرى من بينها روسيا وبحيرة ميتشيغان بالقرب من شيكاغو.

كما عثر سكان في سيبيريا، عام 2016، على كرات عملاقة من الجليد والثلج تغطي ساحل البحر على امتداد 18 كم.

وتراوحت أحجام كرات الجليد بين كرة التنس وكرات عملاقة يصل قطرها مترا واحدا.