مصدر الصورة Getty Images

أعلنت شركة "سامسونغ" عن توقف خدمة "نتفليكس" على أجهزة التلفاز الذكية القديمة التي أنتجت في عامي 2010 و2011 بسبب قيود تقنية.

وأفادت تقارير بأن سبعة نماذج قديمة من أجهزة التلفاز ستتوقف عن بث نتفليكس بدءا من أول الشهر المقبل.

لكن مشاهدة نتفليكس ستستمر على أجهزة التلفاز الذكية الحديثة. وحددت الشركة أنواع تلك الأجهزة في صفحة خاصة لمن يريد التأكد من صلاحية جهازه.

وكتبت شركة سامسونغ على صفحة دعم المستخدمين: "يتوقف تطبيق نتفليكس على الأجهزة التي أنتجت في عامي 2010 و 2011 بسبب قيود تقنية، بدءاً من الأول من ديسمبر/كانون الثاني 2019".

وقال جيم مارتن، محرّر صفحة تكنولوجيا على موقع (تك أدفايزر): "إن كنت تملك واحداً من الأجهزة التي يشملها القرار الجديد، فسوف تتلقى رسالة على شاشتك، تعلن توقف خدمة نتفليكس على هذا الجهاز. وستتمكن من متابعة مشاهدة نتفليكس عبر جهاز يحتوي على التطبيق تربطه بجهاز التلفاز".

وأضاف مارتن، أن على المستخدمين التأكد من إمكانية تشغيل نتفليكس على الأجهزة التي يملكونها.

وقال لبي بي سي: "إن المستخدمين القدامى يدفعون جزءاً من الثمن. فالتقدم التكنولوجي سريع ولا شيء يدوم إلى الأبد"، مشيرا إلى أنّ على المستخدمين استعمال وسائط البث (مثل عصا عارض الوسائط - streaming stick) لمتابعة الاستفادة من خدمات البث.