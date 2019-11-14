مصدر الصورة Bangor University Image caption أوعية لحفظ المواد الغذائية والأطعمة صنعت من العشب والقش وسيقان الذرة

يمكن للعشب والقش و سيقان الذرة أن تشكل بدائل للأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة في تغليف وخزن ونقل البضائع، بحسب دراسة علمية جديدة.

ويعمل باحثون في جامعة بانغور مع مخلفات المحاصيل والمواد الزراعية لصنع أوعية وأطباق توضع فيها الفواكه والخضروات والبيض.

ويقول العلماء إن البحث قد يوفر مصدر دخل إضافي للفلاحين في البلدان الأفريقية من أمثال أوغندا.

ويجري العمل في هذا البحث في قرية مونا في جزيرة أنغلسي في ويلز ببريطانيا.

وتهرس الأنسجة النباتية ثم تضغط في أطباق أو أوعية رقيقة مشابهة للأوعية البلاستيكية المستخدمة حاليا في الأسواق.

ويقول آدم تشارلتون "لقد صرفنا الكثير من الوقت في العمل على المخلفات الزراعية والأشياء التي يهملها الناس ولا يستفيدون منها بشكل جيد".

ويضيف "من هذه الأشياء القش المتخلف من حصاد القمح أو العشب والحشائش في بريطانيا وسيقان الذرة في أوغندا".

وأوضح أن هذه المواد تستخدم كسماد وتنتجها المزارع بكميات كبيرة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تسعى المتاجر إلى تقليل استخدام الأكياس ومواد التغليف البلاستيكية

وأشار د. تشارلتون إلى أنه "على الرغم من أن هذه المواد تستخدم علفا للحيوانات، إلا أن ثمة فائضا منها يمكن تحويله لإنتاج هذه البدائل".

وشدد على أن "هذا البحث قد يضفي قيمة على مواد لا يستخدمها الفلاحون في الوقت الراهن".

وأضاف أن "كل المتاجر في المملكة المتحدة متلهفة لحل مشكلة الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة".

ويعمل أكاديميون في جامعة ماكريري الأوغندية بالتعاون مع العلماء في بانغور لاختبار إمكانية استخدام سيقان الذرة لإنتاج مواد تغليف وخزن ونقل الأطعمة.

ويشيرون إلى أن ما يقدر بـ 30 إلى 40 في المئة من إنتاج البلاد من الفواكه والخضروات يتلف قبل وصوله إلى الأسواق لأنه لا يحمى بطريقة صحيحة أثناء تغليفه ونقله.

وقد طور فريق البحث في جامعة بانغور صناديق لخزن البيض من العشب، وهي تستخدم حاليا في متاجر ويتروز في بريطانيا.