مصدر الصورة Siya Kolisi/Instagram Image caption نشر اللاعب سيا كوليسي، كابتن فريق سبرينغبوكس، صورته على انستغرام بملابسه الداخلية

قرر أعضاء منتخب جنوب أفريقيا للرغبي، الذين فازوا ببطولة كأس العالم في هذه الرياضة، التجرد من ثيابهم وارتداء ملابسهم الداخلية فقط في صور نشروها عبر حساباتهم بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف زيادة التوعية بشأن سرطان الخصية.

وجاء هذا تلبية لتحدي وجهه لهم زميلهم في المنتخب فاف دي كليرك، الذي اشتهر بمقطع مصور يظهره في غرفة تغيير الملابس، عقب الفوز على إنجلترا في نهائي البطولة، وهو يحتفل باللقب مرتديا ملابسه الداخلية فقط.

وأحدث دي كليرك ضجة كبيرة بتحديه الذي أطلقه عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وتدعو الحملة الرجال إلى أن يتحلوا "بالشجاعة الكافية لفحص جواهر تاجهم"بحثا عن مؤشرات للإصابة المحتملة بسرطان الخصية.

وعلى الرغم من أن رابطة السرطان في جنوب افريقيا لم تضع سرطان الخصية ضمن "السرطانات الخمسة الرئيسية التي تؤثر على الرجال" في هذا البلد، فإنه ينتشر بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما بصفة خاصة.

تحدي الفحص الذاتي

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fafdeklerk Be ballsy enough to check your balls! Testicular cancer is curable if caught and treated early enough! Check out https://t.co/9UunNLyTFd for some important tip & tricks on how to up your ball skills!! pic.twitter.com/aWgxEsuHa1 — Faf de klerk (@fafdeklerk) ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

يجرى التحدي بالشراكة مع شركة "سيبلا ساوث افريكا"، وهي شركة للصناعات الدوائية تدير موقعا يقدم إرشادات للفحص الذاتي عن الأورام غير الطبيعية في الخصية، ويقدم نصائح وحقائق عن الخصية.

وقال متحدث باسم الشركة لموقع "نيوز24" الإخباري إن "الشركة تأمل أن تثير النقاش عن هذه الفحوص الذاتية المهمة بنفس المستوى الذي أرسته النساء بشأن الفحوصات المنتظمة للثدي".

وفي إطار الحملة، نشر سيا كوليسي، قائد منتخب جنوب أفريقيا، صورته عبر تطبيق إنستغرام بملابسه الداخلية. وقام لاعبون آخرون بنشر صورهم بملابسهم الداخلية تلبية لنداء الحملة.

كيف تفحص خصيتيك؟

من الجيد أن يتم فحص الخصية بعد حمام دافئ، حيث يكون الجلد مسترخيا.

لف يدك أسفل الخصيتين للتأكد من أنهما خاليتان من البروزات أو التورمات.

حرك الخصية باستخدام الإبهام وإصبع آخر للتأكد من وزنها.

حجم الخصيتين يكون متساويا تقريبا على الرغم من أنه من الشائع أن تكون إحداهما أكبر من الأخرى بصورة ضئيلة أو تكون مدلاة بدرجة أكبر قليلا، بحسب خدمة التأمين الصحي الحكومي في بريطانيا.

إذا وجدت تكتلا صلبا في جانب الخصية أو مقدمتها، أو إذا كانت الخصية متورمة، أو إذا شعرت بالألم في الخصية أو كيس الخصيتين، فإن هذا قد يكون مؤشرا على وجود ما يستدعي القلق.