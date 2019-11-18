مصدر الصورة Getty Images Image caption هذا الكائن دائري الشكل وجميل بحكم الضرورة

يكتظ العالم بالحيوانات كروية الشكل.

وربما كانت أشكالها الكروية مثارا للإعجاب، لكنها أيضا طريقة تحتال بها الطبيعة لمساعدة هذه الحيوانات على البقاء.

ونعرض فيما يلي لعدد من تلك الحيوانات:

السمكة المنتفخة

مصدر الصورة Getty Images Image caption سمكة منتفخة في وضع دفاعي

أولى تلك الحيوانات الكروية التي نعرض لها هنا هي السمكة المنتفخة.

وتعمد هذه الكرات السابحة في الماء إلى الانتفاخ متخذة شكل الكرة في معرض الدفاع عن نفسها ضد الضواري المفترسة.

وهي تنجح في الوصول إلى ذلك الشكل عبر امتصاص كميات كبيرة من الماء في معدتها المطاطية الشكل، حتى تصل إلى الشكل المنتفخ الذي يجعلها غير مرغوبة وصعبة البلع.

وإذا كانت هذه الحيوانات عندما تتخذ تلك الأشكال الكروية تثير إعجاب أو ضحك البشر عند النظر إليها، فإنه لا ينبغي المساس بها وهي في تلك الحال.

وتحمل معظم هذه الحيوانات الكروية الشكل، والبالغ عددها أكثر من مئتي نوع، سموما عصبية تسمى تيترودوتوكسين، وهي مادة تزيد درجة سُميّتها 1200 مرة على مادة السيانيد السامة.

كما أن بعض الأسماك المنتفخة لديها أشواك على الجلد مما يزهِّد فيها الضواري المحتملة. لكن ومع ذلك ينتهي بها الحال أحيانا على بعض الأطباق في مطاعم آسيا.

الأرماديلو (المدرع الصغير)

مصدر الصورة Getty Images Image caption حيوان الأرماديلو يمكن أن يتخذ شكلا "مدرعا"، ولذلك يطلق عليه اسم "المدرع"

ثاني تلك الأنواع هو حيوان الأرماديلو، والذي يعني في اللغة الإسبانية "المدرّع الصغير".

وثمة 21 نوعا من حيوانات الأرماديلو الكروية الشكل، أصغرها ذات اللون الوردي التي يتراوح طولها بين تسعة إلى 12 سم.

وتوصف حيوانات الأرماديلو بالكرات الناعسة؛ وهي تغفو نحو 16 ساعة في اليوم.

كما يمكن القول إنها حيوانات مسايرة للموضة؛ فهي تتغطى بدروع حمراء وصفراء ورمادية وسوداء ووردية الألوان.

البومة ذات اللون الأصفر والبني

مصدر الصورة Getty Images Image caption زوجا البوم من اللون الأصفر والبني يغنيان ألحانا ثنائية "دويتو" في مواسم التزاوج

هذه البومة هي أكثر الأنواع الشائعة من البوم في المملكة المتحدة.

وهي ذات رأس دائري الشكل مليء بالنقوش، وبإمكانها الاستدارة برأسها 270 درجة لتحديد مكان فرائسها.

ويبدأ نداء التزاوج بين هذا النوع من البوم من جانب الذكر الذي يبدأ اللحن بصيحة طويلة مميزة، ثم يعقبها بنداء أكثر رقة.

وتردّ الأنثى إذا رغبت بصوت يدل على الموافقة، ثم يحدث اللقاء.

الفقمة

مصدر الصورة Getty Images Image caption لن تصدق، لكن هذه الفقمات بإمكانها أن تسبح بسرعة 30 كم في الساعة

رحبّوا معنا بحيوان آخر يتخذ شكلا دائريا.

هذا النوع المكتنز هو الفقمة المستديرة.

وهي حيوانات منفردة في الغالب، لكنها تجتمع في مواسم التزاوج. وتستطيع هذه الحيوانات السباحة مسافة عشرة كيلومترات في الساعة في المتوسط، لكن يمكنها زيادة السرعة لتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.

وتعيش الفقمات المستديرة متوسط عمر يتراوح بين 25 إلى 30 عاما.

القنفذ

مصدر الصورة Getty Images Image caption لا شيء يمكن أن تتبيّنه هنا؛ في قنفذ اتخذ شكل كرة

يتخذ القنفذ شكل كرة من الشوك لحماية نفسه من الضواري.

هذه الدائرة الشوكية تساعد القنفذ في حماية أجزاء جسمه الأخرى غير الشائكة.

وثمة 15 نوعا من القنافذ في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كلها تنشط ليلا.