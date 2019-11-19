طلاء جديد للمرحاض "يمنع التصاق البراز"

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أعلن باحثون في الولايات المتحدة أنهم نجحوا في صناعة طلاء للمراحيض أملس للغاية، من شأنه أن يوفر كميات كبيرة من المياه في أنحاء العالم.

ويقول العلماء في جامعة ولاية بن إن الطلاء يوفر بنسبة 90 في المئة كمية المياه المطلوبة لتنظيف المراحيض من البراز.

وأكد العلماء أن الطلاء يمنع كذلك تراكم البكتيريا في المرحاض، ويقلل من الروائح الكريهة المنبعثة منه.

لكن الطلاء يتأثر بالبول، ويتعين إعادة رش المرحاض به بعد كل 50 استعمالا.

ويأمل الباحثون أن يساعد الاختراع في الحد من تبذير المياه، إذ تبتلع المراحيض في العالم أكثر من 141 مليار لتر يوميا.

وبحسب العلماء الذين اخترعوا هذا الطلاء، فإن كمية المياه التي تسكب لتنظيف المراحيض في العالم يوميا تعادل ست أمثال استهلاك أفريقيا من المياه.

وقال تاك سينغ وونغ، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بن: "اخترع فريقنا سائلا مضادا للترسب والبكتيريا يجعل المراحيض تُنظّف ذاتيا".

وأضاف أن "التصاق البراز بالمرحاض ليس أمرا مقززا فحسب، وإنما يشكل كذلك خطرا على الصحة. هدفنا هو تقديم تكنولوجيا يستفيد منها الجميع".