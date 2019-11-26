مصدر الصورة FAMILY PHOTO Image caption فينس كيتشنغ يقول إنه لم يكن يعرف أن الرجال يتعين عليهم إجراء الفحوص الخاصة بالسرطان للاطمئنان

دعا ناجٍ من مرض السرطان في ويلز البريطانية أقرانه الرجال إلى إجراء الفحوص الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي.

وكان فينس كيتشنغ، 69 عاما، قد لاحظ في مايو/أيار الماضي وَرَما بحجم حبة البازلاء المجمدة في ثديه الأيسر، ولم يتباطأ في زيارة الطبيب.

وكشف فحص بالموجات فوق الصوتية عن إصابة كيتشنغ بورم ليخضع لعملية استئصال كامل للثدي.

وتعافى كيتشنغ، وهو جدّ لاثنين من الأطفال يسكن ريف شمال ويلز، من المرض.

وتندر للغاية حالات الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال مقارنة بالنساء؛ حيث تُشخّص 390 حالة إصابة بين الرجال سنويا مقارنة بـ 54,800 لدى النساء، بحسب مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يقول كيتشنغ: "انهرت أنا وزوجتي هيلين عندما علمنا بخبر إصابتي بالسرطان".

لكنه أضاف أنه وبعد الخضوع لجراحة في إحدى مستشفيات مقاطعة دينبغشاير في شمالي ويلز، استطاع العودة إلى المنزل في نفس اليوم للتعافي.

"كنت محظوظا للغاية إذ لم أشعر بأي ألم بعد الجراحة كما تعافيت بسرعة بالغة".

وبعد مرور أسبوع، وردت أخبار إلى كيتشنغ من الجرّاحة التي أجرت له العملية مفادها أن السرطان لم ينتشر وأنه لم يكن بحاجة إلى المزيد من العلاج.

يقول كيتشنغ: "لست متأكدا تماما منذ متى كان الورم، لكنني لم أكن أفحص منطقة الثدي أبدا".

ويضيف: "حقيقةً، كالعديد من الرجال، لم أكن حتى أعرف أنه يُفترض بنا أن نفحص هذه المنطقة من أجسادنا؛ لم أسمع أبدا عن سرطان ثدي لدى الرجال، ولم تكن هناك حالات إصابة بسرطان الثدي في عائلتي المقربة ومن ثم لم يخطر الأمر على بالي".

Image caption الجرّاحة كيارا سرياني تؤكد أهمية توعية الرجال بسرطان الثدي

وعادة ما يُنظر إلى سرطان الثدي باعتباره مرضا لا يصيب إلا النساء، لكنه وفي حالات نادرة قد يهاجم الرجال أيضا.

وتنمو الخلايا السرطانية لدى الرجال في الكمية الضئيلة من نسيج الثدي الكامنة خلف الحلمة، وعادة ما يقع ذلك للرجال فوق الستين.

وتصف كيارا سرياني، الجرّاحة التي أجرت العملية لـ كيتشنغ، سرطان الثدي لدى الرجال بأنه "نادر جدا" وتقول إنه لا يمثل إلا نسبة واحد في المئة فقط من مجمل الحالات.

وتقول سِرياني: "من الأمور المهمة في هذا الصدد توعية الرجال وأنه يتعين عليهم زيارة الطبيب لدى ملاحظة أي ورم في الثدي أو في منطقة الصدر، خصوصا إذا كان مصحوبا بتغيرات في حالة الجلد فضلا عن التشوهات".

وتضيف: "معظم الأورام التي تنشأ في منطقة الثدي لدى الرجال تكون حميدة، لكنها تستدعي فحصا متخصصا".

وتشير سِرياني إلى أن 95 في المئة من حالات سرطان الثدي لدى الرجال تُشخَّص في مراحل مبكرة، كما أن "نسبة كبيرة" من تلك الحالات لديها تاريخ عائلي مع هذا المرض.