مصدر الصورة Moscow Ministry of Agriculture and Food Image caption صممت الأجهزة خصيصا لتناسب شكل رؤوس البقر

خصّصت مزرعة في روسيا لأبقارها أجهزة للواقع الافتراضي، وذلك في محاولة لتخفيف شعورها بالقلق.

وصممت هذه الأجهزة على نحو خاص كي تتناسب مع شكل رؤوس الأبقار. وترى الأبقار عبر الأجهزة "محاكاة لحقل (في مناخ) صيفي فريد".

وقال مسؤولون بوزارة الزراعة الروسية إن ثمة نتائج بحثية تؤكد وجود علاقة بين الحالة النفسية للأبقار ومقدار ما تدره من الحليب.

وأظهرت الاختبارات الأولية أنّ الأجهزة حسّنت "مزاج الأبقار بشكل عام"، بحسب تقارير.

وقالت الوزارة في بيان إن "نماذج من مزارع ألبان من مناطق متفرقة من العالم تظهر أنّه حين تكون الظروف هادئة، فإن كمية الحليب، ونوعيته في بعض الأحيان، تتحسن بشكل ملحوظ".

ومن المقرر أن يدرس باحثون تأثيرات هذا البرنامج على المدى الطويل.

وأعرب القائمون على البرنامج عن أملهم في توسيع نطاقه إذا ظلت النتائج إيجابية.