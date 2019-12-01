نوع جديد من التفاح يمكن تخزينه عاما كاملا

مصدر الصورة PVM Image caption التفاح أكثر الفواكه مبيعا في الولايات المتحدة بعد الموز

بدأ في الولايات المتحدة تسويق نوع جديد من التفاح يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة عام كامل.

وقد استغرق تطوير هذا النوع من التفاح نحو عقدين من الزمن.

وكانت جامعة واشنطن أول من أنتج في عام 1997 نوع التفاح "كوسميك كريسب" في عملية تهجين بين تفاح "هني كريسب" ونوع "انتربرايز".

وكلفت عملية تسويق هذا النوع من التفاح الذي يتميز بأنه متماسك، ومقرمش ومليء بالعصير، مبلغ 10 ملايين دولار.

ويملك المزارعون في ولاية واشنطن حقا حصريا لإنتاج هذا النوع من التفاح لمدة 10 أعوام المقبلة.

وتقول كيت إيفانز، التي شاركت في الإشراف على برنامج التهجين في جامعة واشنطن: "إنه تفاح مقرمش، ومتماسك نسبيا، وفيه توازن بين الحلاوة والحموضة".

وأضافت أنه يحتفظ بخصائصه عن الخزين في الثلاجة لمدة تصل إلى 12 شهرا.

وغرس المزارعون في ولاية واشنطن 12 مليون شجرة من هذا التفاح. ولا تسمح قوانين براءة الاختراع الصارمة بغرسه في مناطق أخرى من البلاد.

وتعد واشطن أكبر مورد للتفاح لكن أنواعه الشهيرة مثل الذهبي والأحمر، التي تصدرها أصبحت تواجه منافسة قوية من أنواع أخرى، مثل بينك ليدي وغالا.

ويعد التفاح أكثر الفواكه مبيعا في الولايات المتحدة بعد الموز.