مصدر الصورة Getty Images Image caption سجلت الهيئات الصحية في الولايات المتحدة وفاة 54 شخصا بسبب التدخين الإلكتروني حتى الآن

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن الأغلبية العظمى من حالات إصابة الرئتين بين مدخني السيجارة الإلكترونية كانت بسبب أسيتات فيتامين E الموجودة في المنتج المستخدم في هذا النوع من التدخين.

وكشفت دراسة أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والطب الوقائي في الولايات المتحدة أنه في 48 حالة من أصل 51 حالة إصابة بمشكلات في الرئتين بسبب التدخين الإلكتروني عُثر على هذا المركب.

وتستخدم أسيتات فيتامين E في زيادة كثافة السوائل المستخدمة في السيجارة الإلكترونية (وبخاصة السوائل التي تحتوي على المادة الفعالة بمخدر الماريغوانا).

ولقي 54 شخصا مصرعهم بسبب مشكلات في الرئتين نتجت عن التدخين الإلكتروني من إجمالي 2500 شخص أصيبوا بتلك المشكلات الصحية لنفس الأسباب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لهيئات طبية أمريكية.

وقالت أنا شوتشات، نائبة رئيس الهيئة الأمريكية مراكز مكافحة الأمراض والطب الوقائي، إن هناك أدلة توافرت الآن ترجح أن أسيتات فيتامين E تُضاف بكميات كبيرة إلى عبوات تحتوي على مركب المادة الفعالة للماريغوانا، بداية من يونيو/ حزيران الماضي تزامنا مع انتشار حالة إصابة الرئتين.

وأضافت أن استخدام مركب تتراهيدروكانابينول "يفسر بوضوح" التزايد الكبير في عدد الإصابات الخطيرة في الرئتين التي تصاعدت الصيف الماضي، لكن نتائج الدراسة لم تحسم الأمر فيما يتعلق بما إذا كان تدخين النيكوتين إلكترونيا آمنا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كشفت الدراسة التي أجرتها جهات طبية أمريكية عن أن مركب يدخل في تصنيع سائل السيجارة الإلكترونية مسؤول عن الإصابة

دراسات سابقة

قال تقرير نشرته دورية نيو إنغلاند جورنال فور ميديسين الطبية إن عدد الحالات التي تصل إلى غرف الطوارئ بإصابة في الرئتين بسبب السيجارة الإلكترونية شهد ارتفاعا حادا بداية من يونيو/ حزيران الماضي، ووصل إلى ذروته في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ هذا العدد في الانحسار، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بالمستويات المسجلة وقت انتشار هذه الإصابة في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا للتقرير.

وقال تقرير نشرته نفس الصحيفة إن باحثين رأوا أن نتائج بعض الفحوص الإضافية، التي أُجريت لحالات إصابة بالرئتين بسبب السيجارة الإلكترونية، تدعم نتائج توصلت إليها دراسات سابقة رجحت أن أسيتات فيتامين E مسؤولة عن انتشار هذا النوع من الإصابات.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن مركب أسيتات فيتامين E وُجد في عينات أُخذت من رئتي مصابين يدخنون المادة الفعالة للماريغوانا إلكترونيا في 16 ولاية أمريكية.