مصدر الصورة PA Media

دُهش الساهرون، في أول ليلة اكتمال قمرٍ في العام الجديد، بظاهرة نادرة تزامن فيها ظهور البدر مع حالة الخسوف.

إذ أتاحت الأحوال الفلكية ليل الجمعة للناس مشاهدة خسوف قمري منقوص، والذي يحدث عندما يمر القمر عبر ظل الأرض.

هذه الظاهرة، التي بدأت في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش في المملكة المتحدة وانتهت حوالي الساعة 21:00، وشهدت القمر ينتقل إلى أسفل الأرض، أو الظل الخارجي لها، مما يجعلها تبدو أكثر قتامة من المعتاد.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة PA Media

وقال إد بلومر، وهو عالم فلك في مرصد غرينيتش الملكي، إن الناس في المملكة المتحدة سيتمكنوا من رؤية الظاهرة بشكل واضح جداً.

وأضاف: "ستُشاهد الظاهرة في الشرق تزامناً مع غروب الشمس في الغرب، وسنكون قادرين على مشاهدة ذلك طوال الليل".

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تكون السماء "صافية جميلة" في جنوب شرق إنجلترا. لكن قد تكون الغيوم أكثر كثافة في الأجزاء الغربية من البلاد، مع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية واسكتلندا.

وسوف يكتمل القمر المرة القادمة في 9 فبراير، في ظاهرة تعرف باسم "قمر الثلج".

مصدر الصورة EPA

مصدر الصورة EPA