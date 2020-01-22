مصدر الصورة KEVIN FRAYER

حذر مسؤولن صحيون صينيون من أن فيروسا جديدا، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، قد يتحور ويزيد انتشاره. وتزامن التحذير مع تكثيف التدابير التي تتخذها السلطات الصينية لاحتواء الفيروس.

وتأكد حتى الآن إصابة 440 شخصا آخرين بالفيروس.

واعترف مسؤول في لجنة الصحة الوطنية بأن البلاد الآن في "المرحلة الأكثر أهمية" للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.

وأكدت السلطات الصحية، الثلاثاء، من أن الفيروس ينتقل بالفعل من شخص إلى آخر.

وفي أول مؤتمر صحفي علني منذ بداية تفشي الفيروس، قال نائب وزير لجنة الصحة الوطنية لي بين، إن هناك أدلة على أن المرض "ينتقل بشكل رئيسي من خلال الجهاز التنفسي".

لكن الصين ما زالت غير قادرة على تأكيد المصدر الدقيق للفيروس.

وقال لي: "على الرغم من أنه لم يتم بعد فهم طريقة انتقال الفيروس بشكل كامل، فإن هناك احتمال حدوث طفرة في الفيروس وخطر انتشار الوباء".

وكانت بيانات رسمية سابقة قد أكدت وفاة ستة أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" التنفسية الحادة.

يأتي تحذير المسؤولين الصينيين في الوقت الذي يسافر فيه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الصين لقضاء عطلة تستمر أسبوعا في رأس السنة الصينية. كما يسافر آلاف الصينيين لقضاء العطلة في الخارج.