مصدر الصورة Getty Images Image caption انتشر استخدام أقنعة التنفس في هونغ كونغ الصينية التي تواجه فيها السلطات انتقادات لسماحها بتجمع الناس بأعداد كبيرة.

فرضت السلطات في الكويت وإمارتي دبي وأبوظبي تدابير فحص الركاب القادمين إلى مطاراتها من الصين لمنع انتقال فيروس كورونا القاتل الجديد إلى أراضيها .

وزودت الكويت منافذها الحدودية بكاميرات حرارية لرصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج .

ولا تزال الصين تصارع لاحتواء الفيروس القاتل الذي يُخشى تفشيه مع سفر الملايين في أنحاء البلاد للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد .

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية "جاھزیة العیادات الصحیة وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت" لحالات الطواريء .

وأشارت، في بيان رسمي، إلى تزوید المنافذ الحدودیة بالكامیرات الحراریة وتعمیم تطبيق إجراءات إلزام الركاب القادمین إلى الكویت من الدول المعلن عن ظھور المرض فیھا بملء الإقرار الصحي.

هل تكفي الأقنعة للوقاية من انتشار الفيروسات؟

فيروس غامض يثير قلقا في الصين

وحسب البيان، فإن تشخیص الإصابة بالفيروس متوفر في مختبرات الصحة العامة التابعة للوزارة.

وأعلنت السلطات في إمارتي دبي وأبوظبي تطبيق إجراءات فحص للقادمين من الأراضي الصينية إلى مطاريهما، وهما من أكبر مطارات العالم.

وألغت السلطات في العاصمة الصينية بكين وجزيرة هونغ كونغ بعض الاحتفالات الكبرى بالسنة الجديدة كإجراء وقائي لمنع تجمع حشود كبيرة.

مصدر الصورة Reuters Image caption فرق المتابعة الصحية في الصين تقيس درجات حرارة الأشخاص القادمين من مدينة ووهان إلى مدن أخرى في أنحاء البلاد.

وتشهد مدينة ووهان وغيرها من مدن مقاطعة خوبي، وسط الصين، تدابير أكثر صرامة تشمل تقييد حركة النقل العام، في محاولة للحد من احتمالات انتشار الفيروس.

ولقى 18 شخصا حتفهم في الصين بسبب الإصابة بالفيروس، بينهم حالة واحدة في خوبي. واكتشفت أكثر من 600 حالة إصابة أخرى، عدد منها خارج الصين.

ونظرا لقلة عدد المصابين خارج الصين، رفضت منظمة الصحة العالمية إعلان "حالة طوارىء دولية" بسبب الفيروس.

ماذا نعرف عن الفيروس؟

يعرف الفيروس باسم2019-nCoV.

والمعلومات المتوفرة عنها تشير إلى أنه سلالة جديدة من فيروس كورونا لم يتم اكتشاف وجوده لدى البشر من قبل.

ويذكر أن فيروس "عرض الجهاز التنفسي الحاد"، المعروف باسم سارس، الذي قتل قرابة 800 شخص في أوائل عام 2000 هو أيضا من بين أنواع فيروس كورونا، وكذلك البرد الشائع.

وتقول السلطات الصينية إن هذا النوع الجديد من فيروس كورونا نشأ في سوق للأغذية البحرية في ووهان "تجرى فيها عمليات بيع غير قانونية للحيوانات البرية ".

وهناك أدلة على انتقال الفيروس بين البشر، إذ ينتشر من المرضى إلى أفراد عائلاتهم والعاملين في قطاع الرعاية الصحية .

ويصيب الفيروس الرئة وتبدأ أعراضه بحمى وسعال. ويمكن أن تتطور الأعراض إلى صعوبات في التنفس .

لم يتم حتى الآن ابتكار مصل مضاد للفيروس الجديد، ولا تزال ثلاث فرق طبية تعمل على تحقيق هذه الغاية .

ما هو الموقف الدولي الآن؟

أضيفت فيتنام وسنغافورة الخميس إلى قائمة الدول والأراضي الخارجية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، لتضاف إلى تايلاند والولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية .

هناك 11 حالة فقط مؤكدة خارج الصين، 4 في تايلاند، وهي ثانية أكثر الدول إصابة بالفيروس.

وتحقق دول أخرى في حالات إصابة محتملة، بما فيها كندا، والمملكة المتحدة. وتقول السلطات الصحية في إقليم انجلترا إنه يجرى الآن فحص 14 شخص للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وأعلنت السلطات في العديد من الدول عن تطبيق إجراءات فحص للركاب القادمين من الصين، بما فيها دبي وأبو ظبي حيث يوجد اثنان من أكبر مطارات العالم .

وأعلنت تايوان حظر وصول أشخاص من ووهان ، ونبهت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في الصين إلى ضرورة الحذر.