واتساب تقطع خدمة الرسائل عن ملايين الهواتف الذكية

مصدر الصورة Getty Images Image caption أوقفت واتساب خدمة الرسائل عن عدد من الهواتف الذكية في 2016

قرر تطبيق واتساب للرسائل النصية قطع خدمته عن ملايين الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن تنقطع خدمات رسائل واتساب،الذي يملكه شركة فيسبوك، عن الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وهواتف iPhone التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة غير محدثة.

ووصفت الشركة هذا التحرك بأنه ضروري لحماية وتأمين المستخدمين.

ومن المقرر أن تتوقف خدمات الرسائل عبر التطبيق الإلكتروني الذي يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم على الهواتف المشغلة بالنسخة 2.3.7 من نظام التشغيل أندرويد والنسخ الأقدم منها علاوة على وقفها على هواتف iPhone المشغلة بالنسخة iOS8 من نظام التشغيل الذي يحمل نفس الاسم.

بذلك توقف دعم خدمات الرسائل على الهواتف الذكية المشغلة بالنظم القديمة التي لا تقبل التحديث ونظم أخرى لم تعد مستخدمة في تشغيل الهواتف الذكية الجديدة.

في المقابل، يمكن لأغلب مستخدمي تطبيق واتساب تحديث أنظمة التشغيل على هواتفهم الذكية ليتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من خدمات الرسائل.

وعلى سبيل المثال، لن يتمكن مستخدمو الهاتف الذكي iPhone من طراز 4s، الذي يُشغل بنسخة iOS7، من الاستمرار في استخدام تطبيق الرسائل، إذ لم تعد هذه النسخة من نظام التشغيل متوافقة مع واتساب.

وقال بين وود، المحلل لدى مؤسسة سي سي إس إنسايت لأبحاث السوق: "ليس لدى واتساب خيار آخر سوى ضمان استمرار تقديم خدمة آمنة، رغم ذلك تواجه الشركة آثارا جانبية قاسية تتمثل في عدم توافق التطبيق مع الهواتف الذكية القديمة."

وأضاف: "قد يحدث ذلك أثارا غير محمودة على القاعدة العريضة من المستخدمين، خاصة في أسواق النمو التي تحتوي على نسبة كبيرة من أجهزة الهواتف الذكية القديمة."

وأشارت واتساب، صاحبة التطبيق الأكثر تحميلا في العقد الأخير، إلى أن هذه التغييرات كان من المفترض أن تتم في 2017.

وقال متحدث باسم الشركة: "كان قرارا قاسيا، لكنه صحيح من أجل توفير طرق أفضل للناس للتواصل فيما بين الأصدقاء، والأسرة، والأحباء عبر واتساب."

ويأتي هذا التحرك ليكون الأحدث بين سلسلة تغييرات اتخذتها واتساب في 2016 تضمنت وقف دعم عدد من الهواتف الذكية ثم اتخاذ القرار بوقف دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.