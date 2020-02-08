مصدر الصورة Getty Images Image caption اعترفت أبل في 2017 بأنها تخفض سرعة تشغيل الطرازات الأقدم من هواتف iPhone

فرضت هيئة رقابية فرنسية غرامة قدرها 25 مليون يورو على شركة آبل لاتخاذها إجراءات أدت إلى خفض سرعة تشغيل الطرازات القديمة من هواتفها دون إخطار المستهلكين بذلك.

وصدر قرار الغرامة التي تواجهها الشركة الأمريكية عن هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا التي أكدت أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن استخدام هواتفهم القديمة من تصنيع أبل سوف يشهد خفضا في سرعة التشغيل.

وأكدت أبل في 2017 أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن "تعيش هذه الهواتف عمرا أطول".

وأصدرت الشركة العملاقة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.

لماذا تخفض أبل سرعة هواتفها القديمة؟

ويقول مستخدمون لهواتف ايفون إن شركة آبل خفضت سرعة تشغيل هواتفها القديمة لتشجيع المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من هواتف ايفون.

لكن الشركة أكدت في 2017 أنها خفضت سرعة بعض الطرازات القديمة من هواتفها، لكن ليس بغرض تشجيع المستخدمين على شراء الهواتف الأحدث.

وقالت آبل آنذاك إن "بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة.

وأضافت أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية.

لذلك، أصدرت آبل تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طراز iPhone 6، iPhone 6s، وiPhone SE التي ضعف أداء بطارياتها.

وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع "ريديت" ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز iPhone 6S انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية.

ماذا قالت الجهات الرقابية؟

قالت الجهة الرقابية الفرنسية إن مستخدمي أجهزة الهواتف من إنتاج آبل "لم يتلقوا إخطارا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل iOS قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم".

ووفقا للشروط الرسمية، يجب أن تنشر أبل على موقعها باللغة الفرنسية توضيحا لأي تغيير يطرأ على تشغيل الهواتف لمدة شهر على الأقل.

وأشارت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا إلى إن "أبل ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العملاء وأنها وافقت على دفع الغرامة".

هل تستمر آبل في خفض سرعة هواتف من طرازات أقدم؟

تستمر أبل في اتخاذ إجراءات من شأنها خفض سرعة الهواتف القديمة من إنتاجها منذ أن أكدت أنها تفعل ذلك في 2017. وخضعت الطرازات التالية من iPhone لهذه الممارسات:

هواتف 6 i phone , 6 Plus, 6S, 6S Plus الذكية.

هاتف iPhone SE الذكي.

الهاتفان iPhone 7 and 7 Plus.

الهاتفان iPhone 8 and 8 Plus اللذان يعملان بالإصدار 12.1 من نظام التشغيل iOS.

هاتف iPhone X الذي يعمل بالإصدار 12.1 من نظام التشغيل iOS.

هواتف iPhone XS, XS Max and XR المشغلة بالإصدار 13.1 من نظام التشغيل iOS أو الإصدارات الأعلى منه.

وتعمل هذه الإعدادات، التي من شأنها خفض سرعة الهاتف، عندما تبدأ حالة البطارية في التدهور بمرور الوقت. وتوفر الشركة الآن معلومات كافية للمستهلكين عن التغييرات التي تطرأ على إدارة استخدام الهواتف.

وقالت آبل: "قد لا يلاحظ المستهلك الآثار التي تترتب على إجراءات إدارة التشغيل في الهواتف الحديثة لما تتمتع به من تصميم متقدم للمكونات الإلكترونية والبرمجيات".